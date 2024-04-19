Татьяна Овсиенко рассказала о своем алкоголизме

Певица Татьяна Овсиенко объяснила, почему выглядит невероятно плохо. 57-летняя певица Татьяна Овсиенко, которая была невероятно популярна в 90-х годах прошлого века, на днях напугала фанатов своим внешним видом.
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