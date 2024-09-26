Власти Украины призывают союзников отвергнуть мирный план, предложенный Китаем, который, якобы имеет скрытые цели в рамках ООН и привлекает все больше сторонников среди стран, поддерживающих его инициативу.
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