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Тульские новости

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Миляев вошел в президиум комиссии по реализации Госпрограммы РФ

Миляев вошел в президиум комиссии по реализации Госпрограммы РФ

Главной темой заседания стало обсуждение вопросов, связанных с созданием единого подхода для развития физкультуры и спорта, налаживание координации между регионами и федеральным центром, создание системы поощрения тренеров и спортсменов, вопросы формирования Российского спортивного фонда.

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