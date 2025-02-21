Миляев вошел в президиум комиссии по реализации Госпрограммы РФ

Главной темой заседания стало обсуждение вопросов, связанных с созданием единого подхода для развития физкультуры и спорта, налаживание координации между регионами и федеральным центром, создание системы поощрения тренеров и спортсменов, вопросы формирования Российского спортивного фонда.