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Онколог назвал самые распространенные в РФ виды рака

Онколог назвал самые распространенные в РФ виды рака

В преддверии Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается 4 февраля, выдающийся специалист в области онкологии Александр Петровский поделился важной информацией о онкозаболеваниях в России,пишет ТАСС.

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