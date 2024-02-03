Онколог назвал самые распространенные в РФ виды рака

В преддверии Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается 4 февраля, выдающийся специалист в области онкологии Александр Петровский поделился важной информацией о онкозаболеваниях в России,пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии