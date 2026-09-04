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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» выиграл все 9 матчей в этом сезоне. 1.77 – обыграют «Крылья» на выезде

«Крылья Советов» примут «Краснодар» в рамках 7-го тура Альфа-Банк РПЛ. «Быки» выиграли все 9 матчей в этом сезоне – 6 в чемпионате и 3 в Фонбет Кубке России.

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