FIM: У пациентов с аллергией и астмой в носу поселяются особые колонии грибков

Грибки влияют на иммунитет носаВ ходе исследований, проведённых международной группой исследователей, было установлено, что у людей, которые имеют аллергический насморк, в носоглотке вырастают грибковые сообщества.
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