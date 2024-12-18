Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот досада наверное мало бабла предложили Эрнсту с Познером, иноагентами и юмористами они бы тоже прямую трансляцию в...FT: Убийство Кири...
  • Сергей Карабухин
    ..Туфтагон – пропаганды недоразвитого-гниды-фашиста-Зеленского…… !!! В реальности на Украине погибло с 2014 года – бо...Le Parisien: Зеле...
  • Сергей Карабухин
    Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых ...Le Parisien: Зеле...

FIM: У пациентов с аллергией и астмой в носу поселяются особые колонии грибков

FIM: У пациентов с аллергией и астмой в носу поселяются особые колонии грибков

Грибки влияют на иммунитет носаВ ходе исследований, проведённых международной группой исследователей, было установлено, что у людей, которые имеют аллергический насморк, в носоглотке вырастают грибковые сообщества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх