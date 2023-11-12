В Пентагоне не исключили инопланетной природы НЛО

Global Look Press/Ron Sachs/CNP/AdMedia Инопланетная природа НЛО совершенно не исключена. Соответствующее заявление сделал покидающий свой пост директор Управления Пентагона по разрешению аномалий во всех областях Шон Киркпатрик.
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