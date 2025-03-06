В южноуральских магазинах «Светофор» нашли поддельные продукты

В двух магазинах сети «Светофор» в Челябинской области обнаружили фальсификат. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с 26 февраля по 11 марта 2025 года ведомство проводит согласованные с прокуратурой проверки 19 магазинов «Светофор» ООО «Торгсервис 74», расположенных в Челябинской области: 11 магазинов Челябинска, 6 магазинов Магнитогорска и по одному магазину в Каслях и Кыштыме.