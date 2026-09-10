Бензин во Владимирской области за неделю подорожал более чем на два рубля

Средняя стоимость бензина во Владимирской области выросла до 82,19 рубля за литр, при этом литр АИ-92 теперь стоит 78,09 рубля, АИ-95 — 85,05 рубля, а АИ-98 и выше — 104,82 рубля.
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