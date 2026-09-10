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Владимирские новости

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Бензин во Владимирской области за неделю подорожал более чем на два рубля

Бензин во Владимирской области за неделю подорожал более чем на два рубля

Средняя стоимость бензина во Владимирской области выросла до 82,19 рубля за литр, при этом литр АИ-92 теперь стоит 78,09 рубля, АИ-95 — 85,05 рубля, а АИ-98 и выше — 104,82 рубля.

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