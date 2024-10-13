Логика убийства Украины

Ростислав Ищенко 10 октября 2024 г., 12:45 Бытовые убийства, как правило, бывают случайными: кто-то слишком много выпил, или оказался излишне вспыльчивым, неадекватно оценил ситуацию – и вот вам свежий труп и убийца, не понимающий как это произошло, ведь он этого не хотел.