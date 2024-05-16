Siemens понизил прогноз по цифровым отраслям из-за слабости Китая

Компания Siemens снизила прогноз на 2024 финансовый год для своего подразделения цифровых отраслей, сославшись на более медленное, чем ожидалось, восстановление операций по автоматизации в Китае, но повысила прогноз для подразделения интеллектуальной инфраструктуры.
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