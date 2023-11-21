В отдаленном округе Магаданской области полицейские рассказали школьникам о защите их прав

В рамках проведения акции «День правовой помощи детям» инспектор по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Среднеканскому району Алёна Целуйко совместно с представителем Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Снежаной Дмитриевой рассказали детям о правах и обязанностях, мерах административной и уголовной ответственности, а также о вреде наркотических средств.