В России резко вырос спрос на многозадачных сотрудников

Сейчас ищут коммуникабельных и стрессоустойчивых «многостаночников».Компании России начали обращаться к поиску сотрудников с универсальными навыками, поскольку дефицит рабочей силы создал волну запросов на так называемых «многостаночников».
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