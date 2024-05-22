В Пермском Политехе разработали устройство для автоматического измерения расстояния прыжков в длину с места

Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Изобретение ученых Пермского Политеха относится к спортивному инвентарю и может быть использовано при подготовке к сдаче норм ГТО, в спортивных, учебных, оздоровительных учреждениях и проектах.