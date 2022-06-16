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Пушков: США вводили санкции против РФ методом навала, и не продумали их последствий

Пушков: США вводили санкции против РФ методом навала, и не продумали их последствий

Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Непродуктивные санкционные меры, которые, вместо того чтобы наносить удар по стране, против которой их вводят, вредят стране-инициатору, стали крупным просчетом Соединенных Штатов Америки.

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