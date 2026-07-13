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Газета.ру

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Путин: Россия побеждает и в тылу, и на линии боевого соприкосновения

Путин: Россия побеждает и в тылу, и на линии боевого соприкосновения

Россия добивается победы не только на линии боевого соприкосновения, но и в тылу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Все для Победы!", его слова приводятся на сайте Кремля.

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