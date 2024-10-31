Министр обороны США Остин допустил отправку военных третьих стран на Украину

Министр обороны США Ллойд Остин допустил участие военных из третьих стран в украинском конфликте в качестве ответа на предполагаемое присутствие северокорейских солдат в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО).
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