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Министр обороны США Остин допустил отправку военных третьих стран на Украину

Министр обороны США Остин допустил отправку военных третьих стран на Украину

Министр обороны США Ллойд Остин допустил участие военных из третьих стран в украинском конфликте в качестве ответа на предполагаемое присутствие северокорейских солдат в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО).

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