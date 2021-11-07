Гробницы возрастом 2000 лет найдены на севере Китая

Археологи недавно раскопали 31 гробницу времен династии Хань (206 до н. э. — 220 г. н. э.) в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает 4 ноября местный институт культурных реликвий и археологии, передает агентство Синьхуа.