smi.media

186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Галстуком подавился .Вопрос нескольких...
  • Георгий Михалев
    Чем языком чесать, пошла бы и сделала клизму любимому. У любимого запор уже две недели, обожрался он.Девушка Саакашвил...
  • Юрий Паршаков
    Кто платит, тот и музыку заказывает.Украинские автопр...

Гробницы возрастом 2000 лет найдены на севере Китая

Гробницы возрастом 2000 лет найдены на севере Китая

Археологи недавно раскопали 31 гробницу времен династии Хань (206 до н. э. — 220 г. н. э.) в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает 4 ноября местный институт культурных реликвий и археологии, передает агентство Синьхуа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх