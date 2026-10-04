Experts examined the mark on the destruction of the Varshavyanka on the US F/A-18F. Photo

The American carrier-based fighter F/A-18F Super Hornet, serving on the nuclear aircraft carrier USS Abraham Lincoln, attracted the attention of specialists with an unusual mark on the hull.
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