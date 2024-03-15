Легенды отечественного хоккея проголосовали на выборах президента РФ в Норильске

Легенды советского и российского хоккея, двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Александр Якушев и Алексей Касатонов, олимпийский чемпион Валерий Каменский и вице-чемпион Олимпиады Алексей Морозов проголосовали на выборах президента РФ на избирательном участке в школе № 1 Норильска.