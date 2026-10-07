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Царьград

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SVT: Швеция отправит Patriot и 100 военных в Польшу в декабре

SVT: Швеция отправит Patriot и 100 военных в Польшу в декабре

Швеция направит систему ПВО Patriot и 100 военнослужащих в польский Жешув для защиты логистического центра от ракет и беспилотников.

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