Битумная стратегия

Реклама. ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ". Токен: LdtCKRWX4В условиях ухода из других сегментов иностранных игроков в производстве стройматериалов для дорог отечественные производители были и остаются лидерами — в частности, за последние годы в стране заметно увеличился выпуск модифицированных битумов.