Гости везут сенсацию.В матче 15-го тура московский «Спартак» примет «Акрон» из Тольятти. А мы сделаем прогноз на матч с высоким коэффициентом, познакомимся с мнением букмекеров и расскажем, где можно посмотреть прямую трансляцию матча.