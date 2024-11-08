Гости везут сенсацию.В матче 15-го тура московский «Спартак» примет «Акрон» из Тольятти. А мы сделаем прогноз на матч с высоким коэффициентом, познакомимся с мнением букмекеров и расскажем, где можно посмотреть прямую трансляцию матча.
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