Суд рассмотрит дело экс-менеджеров завода «Телта», связанных с Шамариным

3 сентября в Таганском суде Москвы начнутся слушания по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров пермского завода «Телта» о хищении 33 млн рублей при выполнении госконтракта на поставку телефонных аппаратов для нужд Минобороны, двое фигурантов также проходят по делу о даче взятки генералу Вадиму Шамарину.