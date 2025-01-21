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В Брянской области украинские БПЛА атаковали пожарную машину и дом

В Брянской области украинские БПЛА атаковали пожарную машину и дом

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали пожарную машину и частный жилой дом Брянской области.

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