Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали пожарную машину и частный жилой дом Брянской области.
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