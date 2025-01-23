Зомби-ядерные реакторы могут быть возрождены благодаря спросу на центры обработки данных ИИ

Компания из Южной Каролины хочет возобновить строительство электростанции, которая была законсервирована восемь лет назад после того, как превысила бюджет и привела культовую американскую компанию к банкротству.
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