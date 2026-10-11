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Первый рейтинг автошкол появится в России в 2028 году

Первый рейтинг автошкол появится в России в 2028 году

Открытый государственный рейтинг автошкол сформируют в России в 2028 году по итогам 2027-го. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный.

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