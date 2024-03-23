Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Платов
    Да не нервничайте вы так. Я - обычный пенсионер, в верха не вхож, и к звёздам отношусь, как к просто к небу, но я жив...Участник СВО: Свя...
  • Natalija Osminina
    Вы не хлебаете, россияне, вы идете в будущее. Как можно этого не видеть... Вы прокладываете дорогу потомкам в новый м...Участник СВО: Свя...
  • Natalija Osminina
    Я все это описала 10 лет назад. Но это же ОЧЕВИДНО!!!!Участник СВО: Свя...

Французы хотят повторить? Полк, ходивший в поход на Россию в 1812 году, опять готовится двинуться на Восток

Французы хотят повторить? Полк, ходивший в поход на Россию в 1812 году, опять готовится двинуться на Восток

Автор:  КОШКИН Историческая справка: "Мальбрук в поход собрался". Эту неприличную песенку придумали еще во время Войны за испанское наследство в 1709 году французские солдаты накануне знаменитого сражения при Мальплаке, а герой песни Мальбрук - это на самом деле герцог Мальборо! Но Мальбрук не погиб, а французы сражение проиграли и песня забылась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх