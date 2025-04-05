15 случаев, когда выходки водителей на дорогах заставили окружающих схватиться за сердечко

Кактусы в салоне автомобиля, небезопасная перевозка детей, груз, закрывающий полный обзор — это лишь малая часть тех безобразий, что позволяют себе горе-ездоки, которые по-прежнему встречаются на дорогах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии