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Азмун оформил дубль за 16 минут после начала матча в азиатской Лиге чемпионов

Азмун оформил дубль за 16 минут после начала матча в азиатской Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Сердар Азмун проявил себя в гостевом матче «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ) против «Аль-Иттихада» (Саудовская Аравия) в рамках 2-го тура элитной Лиги чемпионов АФК.

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