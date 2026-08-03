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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Лейпцига» Шефер о Диоманде и «Реале»: «Некоторые так называемые эксперты уже сказали «here we go», но это не так. Мы еще не на этой стадии»

Директор « РБ Лейпциг » Марсель Шефер опроверг договоренность с « Реалом » о трансфере Яна Диоманде .

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