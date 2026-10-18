«Можно было удалить Ньямси в первом тайме за фол, - заявил экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой после ничьей «Локомотива» и «Краснодара» (3:3).
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