В Ялте установили памятную табличку на месте средневекового храма

Настоятель храма святых царственных страстотерпцев протоиерей Михаил Петров и представители Русского географического общества установили памятную табличку на месте средневекового храма, датируемого XII веком.
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