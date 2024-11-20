«Симулятор загрузки»: Microsoft Flight Simulator 2024 оказалась не готова к взлёту Состояв...

«Симулятор загрузки»: Microsoft Flight Simulator 2024 оказалась не готова к взлётуСостоявшийся вчера, 19 ноября, запуск авиасимулятора Microsoft Flight Simulator 2024 (MSFS 2024) от Xbox Game Studios и Asobo Studio прошёл не лучшим образом: игра стартовала в Steam с «крайне отрицательными» отзывами.