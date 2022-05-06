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Разрази меня гром! Это же единственное сохранившееся кладбище пиратов

Разрази меня гром! Это же единственное сохранившееся кладбище пиратов

Если вам когда-нибудь взбредет в голову идея поглазеть на выныривающих на поверхность китов, то лучшего места, чем остров Нуси-Бураха у восточного побережья Мадагаскара, не найти.

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