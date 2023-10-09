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BI: российские войска РЭБ проводят искусные операции против ВСУ

BI: российские войска РЭБ проводят искусные операции против ВСУ

Россия активно инвестирует в развитие средств радиоэлектронной борьбы. Это указывает на то, что она не собирается останавливать спецоперацию на Украине, написал военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider.

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