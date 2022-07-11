Мировое обозрение

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Силы ДНР, ЛНР и России взяли под контроль Владимировку и Триполье

Силы ДНР, ЛНР и России взяли под контроль Владимировку и Триполье

Подразделения НМ ЛНР идут вперед, помогая освобождать территории ДНР Силы ДНР, ЛНР и России взяли под контроль Владимировку и Триполье в Донецкой Народной Республике.

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