Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    В истории все перевороты за ка нчивались Гражданской войной,Украина объявив АТО напав на Донбасс не исключееие.А ведь..."И это всё наскак...
  • Eduard
    Никто не понимает,что Европа разная! Одни получаю т в среднем 3000 евро,другие 600 евро,"И это всё наскак...
  • Eduard
    У украинцев было всё:бананы,иномарки,магазины как в Европе,ездили куда хотеии.Чего не хватало?"И это всё наскак...

"В России будет так же": Рассказ мигрантки из Германии встревожил пользователей Сети

"В России будет так же": Рассказ мигрантки из Германии встревожил пользователей Сети

В Сети опубликовали рассказ мигрантки из Германии, который сильно встревожил пользователей Рунета. Дело в том, что девушка честно рассказала: перебираясь в европейские страны, "гости" везут с собой привычный уклад жизни, менталитет и нормы шариата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх