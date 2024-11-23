"В России будет так же": Рассказ мигрантки из Германии встревожил пользователей Сети

В Сети опубликовали рассказ мигрантки из Германии, который сильно встревожил пользователей Рунета. Дело в том, что девушка честно рассказала: перебираясь в европейские страны, "гости" везут с собой привычный уклад жизни, менталитет и нормы шариата.