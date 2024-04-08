Где пройдет западная граница России

Kay Nietfeld / DPA / Global Look Press Если принять допущение о том, что раздел Украины неизбежен – а, судя по последним событиям и заявлениям – к этому все и идет, то логично возникают следующие вопросы.
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