"Откуда столько злости", - в Финляндии констатировали, что россияне стали относится к ним хуже

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Всё идет своим чередом... Что захотели финны, то и получают теперь - какие могут быть неожиданности? Всё вполне предсказуемо и объяснимо... Ничего нового. Польша и Финляндия ( бывшие территории Российской Империи ) повоевали с Советской Россией соответственно одни в начале 20-х ,а другие в конце 30-х годов... теперь вот Украины очередь подошла повоевать, возможно, ещё и Казахстан с Молдавией ( ведь Приднестровье к России наверняка пожелает присоединиться, если война с Украиной дойдёт таки до западной украинской границы) сподобятся, хотя все на самом деле понимают, что это пустое и очень затратное дело воевать с Россией, тем белее что результат и так вполне предсказуем...