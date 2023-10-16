Politiki.net Мы, говорят финны, руским санкции, порочим историю России, их победы, достижения, глумимся над традициями и ценностями.
"Откуда столько злости", - в Финляндии констатировали, что россияне стали относится к ним хуже
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Всё идет своим чередом... Что захотели финны, то и получают теперь - какие могут быть неожиданности? Всё вполне предсказуемо и объяснимо... Ничего нового. Польша и Финляндия ( бывшие территории Российской Империи ) повоевали с Советской Россией соответственно одни в начале 20-х ,а другие в конце 30-х годов... теперь вот Украины очередь подошла повоевать, возможно, ещё и Казахстан с Молдавией ( ведь Приднестровье к России наверняка пожелает присоединиться, если война с Украиной дойдёт таки до западной украинской границы) сподобятся, хотя все на самом деле понимают, что это пустое и очень затратное дело воевать с Россией, тем белее что результат и так вполне предсказуем...
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3 час.
Владимир Барышев
Финны сами, долго и упорно, в сговоре с НАТО и прочими придурками из других скандинавских соседей, добивались такого результата! Чего же спрашивают, когда все ответы в их собственной политике по отношении к России! Чо хотели теперь и получайте господа финики!
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3 час.
Анатолий Рябенко
Я считал финнов умными людьми, а оказалось глубоко ошибался. Поэтому прошу финнов простить меня за мою наивность и не дальновидность. Счастливо оставаться финнам какие вы есть и надолго. Горбатого могила исправит и финнов тоже.
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1 час.
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