Армения готова поднять уровень отношений с США до стратегического партнерства

Армения готова во многих сферах поднять уровень отношений с Соединенными Штатами до стратегического партнерства, заявил премьер-министр страны Никола Пашинян в своем послании американскому лидеру Джо Байдену.
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