Сербия экстрадировала в РФ лже-стоматолога

Представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк поделилась информацией о том, купивший поддельный диплом «врача-стоматолога» Дмитрий Святковский был экстрадирован из Сербии на родину.
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