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Бастрыкина заинтересовала ситуация со сносом домов на Кубани без компенсации

Бастрыкина заинтересовала ситуация со сносом домов на Кубани без компенсации

Председатель СК Рф Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в Краснодарском крае, где жители жалуются, что их дома массово сносят как самовольные постройки, при этом они не получают никакой компенсации.

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