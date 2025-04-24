Бастрыкина заинтересовала ситуация со сносом домов на Кубани без компенсации

Председатель СК Рф Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в Краснодарском крае, где жители жалуются, что их дома массово сносят как самовольные постройки, при этом они не получают никакой компенсации.
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