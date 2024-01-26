Вниманию граждан, имеющих трех и более детей!

Департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации города (далее – департамент строительства города) с 01 января по 01 апреля 2024 года проводит перерегистрацию граждан, имеющих трех и более детей, состоящих на учете с целью получения земельного участка в собственность бесплатно.