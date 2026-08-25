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Ученые предложили использовать пластиковые бутылки для производства съедобного печенья со вкусом ванили

Ученые предложили использовать пластиковые бутылки для производства съедобного печенья со вкусом ванили

По данным ООН, ежегодно человечество производит более 400 миллионов тонн пластика. Примерно ⅔ этого объема приходится на недолговечные изделия, которые вскоре превращаются в отходы: 46 процентов пластиковых отходов оказываются на полигонах, еще 22 процента неправильно утилизируются и становятся мусором, попадающим в окружающую среду.

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