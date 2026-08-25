Ученые предложили использовать пластиковые бутылки для производства съедобного печенья со вкусом ванили

По данным ООН, ежегодно человечество производит более 400 миллионов тонн пластика. Примерно ⅔ этого объема приходится на недолговечные изделия, которые вскоре превращаются в отходы: 46 процентов пластиковых отходов оказываются на полигонах, еще 22 процента неправильно утилизируются и становятся мусором, попадающим в окружающую среду.
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