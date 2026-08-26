Инцидент с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Липецкой области вызвал реакцию со стороны российского сенатора, которая охарактеризовала произошедшее как доказательство зверств со стороны Киева.
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