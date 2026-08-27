Полиция обеспечивает безопасность на месте тушения цистерны с газом в Астраханской области

Более 50 полицейских работают на месте ЧП в Ахтубинске. Место происшествия оцеплено, движение транспортных средств и пешеходов в районе проведения мероприятий по ликвидации возгорания временно ограничено.
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