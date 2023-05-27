В школах США появилась книга о Винни-Пухе для противостояния массовой стрельбе

В штате Техас в США власти округа Даллас выпустили пособия для детей с информацией о способах противодействия массовой стрельбе в школах.
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