В Петрозаводске выступит женская этно-экстрим группа “ИВА НОВА”

Концерт пройдет 19 октября в арт-кафе “Культура” (6+). ИВА НОВА – российская группа, играющая в стиле альтернативный этно-экстрим, сочетающий в себе славянские мотивы и панковский напор, танцевальные техно-ритмы и авангардные шумовые эффекты.