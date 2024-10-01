В Петрозаводске выступит женская этно-экстрим группа “ИВА НОВА”

Концерт пройдет 19 октября в арт-кафе “Культура” (6+). ИВА НОВА – российская группа, играющая в стиле альтернативный этно-экстрим, сочетающий в себе славянские мотивы и панковский напор, танцевальные техно-ритмы и авангардные шумовые эффекты.
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