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Власти Украины не планируют снижать верхнюю планку мобилизационного возраста

Власти Украины не планируют снижать верхнюю планку мобилизационного возраста

Украинское руководство не планирует снижать верхнюю планку мобилизационного возраста с 60 до 55 лет, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.

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